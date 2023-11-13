Де Дзерби: «Мне не нравится поведение 80 процентов английских арбитров»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби раскритиковал работу судей в АПЛ.

«Мне не нравится поведение 80 процентов английских арбитров. К тому же, Англия является единственной страной, в которой ты не можешь быть уверен в справедливости работы ВАР», — цитирует тренера The Athletic.

После 12 туров «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.