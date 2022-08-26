Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:12

«Кардифф» обжалует решение CAS по трансферу Салы из «Нанта»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Кардифф» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда Лозанны.

Согласно этому решению, валлийский клуб должен выплатить «Нанту» деньги за трансфер погибшкго футболиста Эмилиано Салы.

«Кардифф Сити» готовит еще одну апелляцию — теперь непосредственно на решение CAS. До тех пор клуб не будет переводить деньги «Нанту», — говорится в заявлении.

Если валлийцы проиграют новую апелляцию, они подадут в суд на виновных в авиакатастрофе, рассчитывая на возмещение ущерба. В этот потенциальный иск войдут претензии к «Нанту» и к агентам.

Сала погиб 21 января 2019 года в авиакатастрофе, за два дня до этого футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Кардифф» и «Нант» договорились о выплате первого транша до 27 февраля, однако валлийский клуб трансфер не оплатил, после чего «Нант» подал жалобу в ФИФА. 30 сентября 2019 года ФИФА обязала «Кардифф» выплатить установленную сумму в соответствии с договоренностью.

ФК Кардифф Сити
ФК Нант
Эмилиано Сала
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева показала идеальную фигуру в обтягивающем костюме
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ньюкасла» о подписании Исака: «Александер — выдающийся талант. Спасибо владельцам клуба»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль снова получил травму
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости