«Кардифф» обжалует решение CAS по трансферу Салы из «Нанта»

«Кардифф» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда Лозанны.

Согласно этому решению, валлийский клуб должен выплатить «Нанту» деньги за трансфер погибшкго футболиста Эмилиано Салы.

«Кардифф Сити» готовит еще одну апелляцию — теперь непосредственно на решение CAS. До тех пор клуб не будет переводить деньги «Нанту», — говорится в заявлении.

Если валлийцы проиграют новую апелляцию, они подадут в суд на виновных в авиакатастрофе, рассчитывая на возмещение ущерба. В этот потенциальный иск войдут претензии к «Нанту» и к агентам.

Сала погиб 21 января 2019 года в авиакатастрофе, за два дня до этого футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Кардифф» и «Нант» договорились о выплате первого транша до 27 февраля, однако валлийский клуб трансфер не оплатил, после чего «Нант» подал жалобу в ФИФА. 30 сентября 2019 года ФИФА обязала «Кардифф» выплатить установленную сумму в соответствии с договоренностью.