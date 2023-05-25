Капитан «Кристал Пэлас» Миливоевич покинет клуб по окончании сезона

Полузащитник и капитан «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный сайт команды.

Клуб не стал продлевать контракт с 32-летним сербом, футболист станет свободным агентом.

Миливоевич выступал за «Кристал Пэлас» с января 2017 года, на его счету 29 голов и 6 результативных передач в 198 матчах за команду.

В августе 2022 года хавбеком интересовалось московское «Динамо».