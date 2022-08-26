Источник: «Динамо» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Миливоевичем

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний серб — одна из альтернатив полузащитнику «Маккаби» из Нетании Эдену Карцеву, переход которого в московский клуб может не состояться.

В нынешнем сезоне Миливоевич забил 1 мяч в 4 матчах за лондонцев в английской премьер-лиге. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.