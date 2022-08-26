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Источник: «Динамо» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Миливоевичем

«Динамо» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Миливоевичем
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Луке Миливоевичу, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний серб — одна из альтернатив полузащитнику «Маккаби» из Нетании Эдену Карцеву, переход которого в московский клуб может не состояться.

В нынешнем сезоне Миливоевич забил 1 мяч в 4 матчах за лондонцев в английской премьер-лиге. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4796257-dinamo-zainteresovano-v-poluzaschitnike-kristal-pelas.html
Лука Миливоевич
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Кристал Пэлас
Эден Карцев
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
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