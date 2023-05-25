«Севилья» и «Рома» интересуются защитником «Брайтона» Велтманом

«Севилья» и «Рома» проявляют интерес к защитнику «Брайтона» Йоэлю Велтману, сообщает Estadio Deportivo.

Контракт 31-летнего нидерландца с английским клубом действует до конца июня 2023 года, футболист может покинуть команду на правах свободного агента.

Велтман выступает за «Брайтон» с июля 2020 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «чаек».