Бывший защитник «Челси» объяснил, как синие могут обойти «Арсенал» в борьбе за Деклана Райса

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что лондонцы могут выиграть гонку за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, если сумеют сохранить в команде Мейсона Маунта.

«Я думаю, что Райс с большей вероятностью перейдет в «Челси», чем в «Арсенал», особенно если Маунт останется. Очевидно, что они хорошие друзья, они давно знакомы», — приводит слова Джонсона Evening Standard.

Контракт Маунта с «Челси» истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать полузащитника в летнее трансферное окно, если не сумеют договориться с ним о новом соглашении.