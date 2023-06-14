Канте ведет переговоры о приобретении бельгийского клуба «Виртон»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте может стать владельцем бельгийского клуба «Виртон», сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 32-летний француз уже посетил клубные объекты и сделал нынешнему владельцу команды Флавио Беке удовлетворительное предложение.

Ранее сообщалось, что Канте прошел часть медицинских тестов перед трансфером в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который ранее подписал Карима Бензема.