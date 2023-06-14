«Арсенал» сделал «Челси» предложение по покупке Хаверца

«Арсенал» направил «Челси» предложение по трансферу полузащитника Кая Хаверца, сообщает The Athletic.

По данным источника, «канониры» серьезно заинтересованы в 24-летнем немце и рассчитывают договориться о трансфере этим летом. Переговоры находятся на ранней стадии, на футболиста также претендует «Бавария».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «Челси» хочет получить за игрока около 75 миллионов фунтов, «Арсенал» рассчитывает снизить эту сумму в ходе переговоров.

Хаверц выступает за «Челси» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.