Младший брат Джуда Беллингема перешел в «Сандерленд»

Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд».

Срок контракта 17-летнего англичанина с «черными котами» не уточняется. Футболист присоединится к новой команде после возвращения из юношеской сборной Англии.

Джоб Беллингем — воспитанник «Бирмингема», в сезоне-2022/23 он провел за команду 23 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Полузащитник является младшим братом хавбека сборной Англии Джуда Беллингема, который сегодня, 14 июня официально перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал».