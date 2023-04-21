Канчельскис: «После ухода Абрамовича «Челси» превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Челси» превратился в посмешище. На этой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2).

«Думаю, что после ухода Романа Абрамовича «Челси», конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы. Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи, и чтобы они еще когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — цитирует RT Канчельскиса.

«Челси» набрал 39 очков в 31 матче чемпионата Англии и занимает 11-е место в таблице.