Эриксен поблагодарил тен Хага за помощь в восстановлении после остановки сердца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о своем восстановлении после остановки сердца на Евро-2021.

«Оглядываясь назад, я мечтал оказаться там, где я нахожусь сегодня. Но тогда это было просто мечтой вернуться к игре в футбол. Я каждый день просто делал это шаг за шагом и становился лучшей версией футболиста, которым мог быть. В то время мне очень повезло повезло, что Эрик тен Хаг хотел, чтобы я пришел сюда», — приводит слова Эриксена Goal.

12 июня 2021 года в матче Евро против сборной Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Впоследствии футболисту установили кардиостимулятор, однако из-за этого он должен был покинуть миланский «Интер», поскольку медицинские протоколы в Италии запрещают играть с подобными устройствами.