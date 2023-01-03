Из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена матч 6-го дивизиона Англии был прерван на 38 минут
Матч 6-го дивизиона английской нон-лиги между «Скарборо Атлетик» и «Дарлингтон-1883» был прерван из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена. Игра была остановлена на 54-й минуте после того, как фанаты стали оскорблять помощницу судьи Эмили Карни.
По данным The Guardian, главный арбитр матча Дин Уотсон призвал игроков покинуть поле, чтобы успокоить болельщиков. Прошло 38 минут, прежде чем игра возобновилась.
В первом тайме матч также был прерван из-за оскорблений в адрес девушки.
После матча представители клуба «Дарлингтон» призвали найти виновника инцидента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
10
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2