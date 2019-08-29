Иван Кампо пообещал посетить матчи «Болтона»

Бывший полузащитник «Болтона» Иван Кампо заявил о намерении посетить матчи английского клуба в этом сезоне. Клуб из-за крупных долгов был на грани ликвидации, однако в последний момент нашел нового владельца и продолжит выступления в английской лиге 1 (третий по силе дивизион).

«Обещаю посетить матчи в «Болтона» в этом сезоне в компании со всей клубной семьей», — написал Иван Кампо в Twitter.

Иван Кампо перешел в «Болтон» из «Реала» в 2002 году и защищал его цвета до конца сезона-2007/08.