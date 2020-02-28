Источник: УЕФА советовал своим сотрудникам не носить фирменную одежду на матчах «Манчестер Сити»

УЕФА посоветовал своим сотрудникам не носить фирменную одежду при посещении матчей «Манчестер Сити», сообщает The Daily Telegraph.

По сведениям источника, такое решение связано с возможным гневом фанатов клуба на фоне двухлетнего бана в еврокубках.

Ранее УЕФА выпустил заявление, по которому «Манчестер Сити» получил двухлетний бан на участие в еврокубках из-за нарушения ФФП. Клуб обратился в CAS, чтобы обжаловать решение.