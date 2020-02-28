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Источник: УЕФА советовал своим сотрудникам не носить фирменную одежду на матчах «Манчестер Сити»

10:50

УЕФА посоветовал своим сотрудникам не носить фирменную одежду при посещении матчей «Манчестер Сити», сообщает The Daily Telegraph.

По сведениям источника, такое решение связано с возможным гневом фанатов клуба на фоне двухлетнего бана в еврокубках.

Ранее УЕФА выпустил заявление, по которому «Манчестер Сити» получил двухлетний бан на участие в еврокубках из-за нарушения ФФП. Клуб обратился в CAS, чтобы обжаловать решение.

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