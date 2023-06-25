«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника «Вольфсбурга» ван де Вена
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Вольфсбурга» Микки ван де Веном, сообщает The Guardian.
По данным источника, оба английских клуба рассчитывают подписать 22-летнего нидерландца этим летом. «Вольфсбург» хочет получить за футболиста около 30 миллионов евро.
3 июня сам игрок заявлял, что мечтает играть за «Ливерпуль».
Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.
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|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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