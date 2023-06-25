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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника «Вольфсбурга» ван де Вена

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Вольфсбурга» Микки ван де Веном, сообщает The Guardian.

По данным источника, оба английских клуба рассчитывают подписать 22-летнего нидерландца этим летом. «Вольфсбург» хочет получить за футболиста около 30 миллионов евро.

3 июня сам игрок заявлял, что мечтает играть за «Ливерпуль».

Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Ливерпуль
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