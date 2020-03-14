Источник: Клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, но не все

Английские клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом АПЛ в случае, если сезон будет доигран, сообщает The Telegraph. Однако отмечается, что не все команды согласны с этим. Ранее стало известно, что два клуба настаивают, чтобы сезон в Англии признали недействительным.

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.

Напомним, что сезон в Англии был приостановлен до 4 апреля в связи с пандемией коронавируса.