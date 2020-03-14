Источник: «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» настаивают, чтобы сезон в Англии признали недействительным

Клубы чемпионата Англии ведут переговоры о том, когда будет возобновлен сезон в АПЛ. На данный момент матчи приостановлены до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

По информации, два клуба выступают за то, чтобы текущий сезон признали недействительным. Большинство же команд считают, что доигрывать нужно.

Журналист Юэн Маккенна написал в Twitter, что таковыми являются «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»?, но позже он удалил твит. На данный момент «шпоры» идут на 8-м месте, а «молотобойцы» — на 16-м.