Источник: «Челси» согласовал контракт с защитником Тиаго Силвой

Защитник Тиаго Силва согласовал новый контракт с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб достиг полной договоренности с центральным защитником об условиях нового контракта. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2024 года.

Бразильский футболист выступает за «синих» с 2020 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне 38-летний Силва провел за «Челси» 24 матча и отдал две результативные передачи.