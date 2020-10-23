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Исмаэль возглавил «Барнсли». Он претендовал на работу в «Динамо»

20:23
Валерьен Исмаэль. Фото Reuters
Валерьен Исмаэль. Фото Reuters
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Французский специалист Валерьен Исмаэль стал главным тренером «Барснли», сообщает сайт клуба.

Исмаэль за свою тренерскую карьеру работал с немецкими «Нюрнбергом» и «Вольфсбургом», а также греческим «Аполлоном» и австрийским ЛАСК.

45-летний специалист ранее входил в список кандидатов на пост тренера «Динамо».

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