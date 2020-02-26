«Интер» предложил контракт Фертонгену

«Интер» предложил контракт защитнику «Тоттенхэма» Яну Фертонгену, сообщает Evening Standard.

Контракт 32-летнего бельгийца со «шпорами» истекает в конце июня 2020 года, поэтому футболист уже может вести переговоры с другими клубами и покинуть нынешний клуб на правах свободного агента летом. «Интер» надеется воссоединить Фертонгена с бывшим партнером по «Тоттенхэму» Кристианом Эриксеном, который стал игроком «нерадзурри» минувшей зимой.

Фертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за «шпор» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.