Хосеп Гвардьола: «Я бы предпочел выиграть премьер-лигу, а не Кубок лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от финала Кубка лиги, в котором его команда встретится с «Астон Виллой». Он подчеркнул, что предпочел бы выиграть премьер-лигу.

— Кубок лиги — это не то же самое, что премьер-лига, — цитирует The Guardian Гвардьолу. — Я бы предпочел выиграть премьер-лигу, но и Кубок лиги — хороший турнир. Мы всегда стремимся к победе. Так было во всех моих командах. Все футболисты бьются за победу. С каждым разом выигрывать трофеи все сложнее, но если ты работаешь в топ-клубе, то необходимо делать это снова и снова.