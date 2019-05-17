Хосеп Гвардьола исключил свой уход из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что не планирует уезжать в Италию и будет тренировать "горожан" в следующем сезоне, информирует Squawka News.

Ранее сообщалось, что Гвардьола является одним из кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса". Сегодня, 17 мая, объявили о том, что Массимилиано Аллегри​ покинет "бьянконери" по окончании сезона.

– "Ювентус"? Сколько раз я должен еще отвечать на этот вопрос? Не собираюсь возглавлять "бьянконери", вообще не планирую уезжать в Италию. Получаю удовольствие от той работы, которая есть в Англии. В следующем сезоне я буду руководить "Манчестер Сити", – приводит слова Гвардьолы Squawka News.

"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера