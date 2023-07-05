Холанн признан лучшим нападающим мира по версии ESPN

ESPN составил собственный рейтинг нападающих мира на данный момент. Первое место в списке занял игрок сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Второе место занял футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема, на третьей строчке расположился нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Издание обращает внимание на разграничение между понятиями «страйкер» и «форвард». «Форвард — более многосторонний игрок, сочетающий в себе функции атакующего полузащитника, вингера и нападающего. Страйкер — чистый центральный нападающий, оперирующий на острие.

Топ-10 страйкеров по версии ESPN:

1. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

2. Карим Бензема («Аль-Иттихад»).

3. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).

4. Виктор Осимхен («Наполи»).

5. Роберт Левандовски («Барселона»).

6. Габриэл Жезус («Арсенал»).

7. Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

8. Александер Исак («Ньюкасл»).

9. Душан Влахович («Ювентус»).

10. Джонатан Дэвид («Лилль»).