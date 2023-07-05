«Манчестер Сити» готов продать Силву за 99 миллионов евро

«Манчестер Сити» этим летом готов продать полузащитника Бернарду Силву, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «горожане» готовы принять предложение в размере от 85 миллионов фунтов (99 миллионов евро) за 28-летнего игрока. «ПСЖ» и «Аль-Ахли» заинтересованы в приобретении португальского футболиста.

Ранее сообщалось, что Силва хочет перейти в парижский клуб.

В сезоне-2022/23 он провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.