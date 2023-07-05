«Манчестер Сити» готов продать Силву за 99 миллионов евро
«Манчестер Сити» этим летом готов продать полузащитника Бернарду Силву, сообщает журналист Экрем Конур.
По данным источника, «горожане» готовы принять предложение в размере от 85 миллионов фунтов (99 миллионов евро) за 28-летнего игрока. «ПСЖ» и «Аль-Ахли» заинтересованы в приобретении португальского футболиста.
Ранее сообщалось, что Силва хочет перейти в парижский клуб.
В сезоне-2022/23 он провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Экрем Конур
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14
|Вест Хэм
|0
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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