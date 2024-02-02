Хейлунн побил рекорд Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн забил гол и сделал голевую передачу в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (4:3).

Как сообщает Opta, 20-летний датчанин стал самым молодым игроком в истории клуба, который забил гол и сделал голевую передачу в двух матчах подряд. Он побил рекорд форварда Криштиану Роналду, который совершил подобное в 21 год.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очка.