«Фулхэм» арендовал у «Челси» нападающего
«Фулхэм» арендовал у «Челси» до конца сезона нападающего Армандо Броя. «Дачники» вели переговоры с 22-летним англичанином на протяжении большей части января.
По информации Sky Sports, в последний день трансферного окна клубам удалось договориться о снижении суммы с 5 миллионов фунтов стерлингов до 4 миллиона фунтов стерлингов. Также «синие» могут получить бонусы в зависимости от результативности игрока.
В этом сезоне Броя сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51-19
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44-21
|46
|
4
|Тоттенхэм
|22
|13
|4
|5
|47-33
|43
|
5
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|44-30
|43
|
6
|Вест Хэм
|22
|10
|6
|6
|36-33
|36
|
7
|МЮ
|22
|11
|2
|9
|28-32
|35
|
8
|Ньюкасл
|22
|10
|2
|10
|44-33
|32
|
9
|Брайтон
|22
|8
|8
|6
|38-37
|32
|
10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36-35
|31
|
11
|Вулверхэмптон
|22
|8
|5
|9
|33-35
|29
|
12
|Борнмут
|21
|7
|5
|9
|29-40
|26
|
13
|Фулхэм
|22
|7
|4
|11
|28-36
|25
|
14
|Кр. Пэлас
|22
|6
|6
|10
|25-36
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Нот. Форест
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
17
|Лутон Таун
|21
|5
|4
|12
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|8
|4
|10
|24-28
|18
|
19
|Бернли
|22
|3
|3
|16
|22-45
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|22
|2
|4
|16
|19-54
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|1 : 2
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|0 : 0
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|4 : 0
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|3 : 2
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|1 : 3
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 2
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|3 : 1
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|4 : 1
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|1 : 1
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|3 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|18
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7
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