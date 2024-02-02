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Сегодня, 05:26

«Фулхэм» арендовал у «Челси» нападающего

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» арендовал у «Челси» до конца сезона нападающего Армандо Броя. «Дачники» вели переговоры с 22-летним англичанином на протяжении большей части января.

По информации Sky Sports, в последний день трансферного окна клубам удалось договориться о снижении суммы с 5 миллионов фунтов стерлингов до 4 миллиона фунтов стерлингов. Также «синие» могут получить бонусы в зависимости от результативности игрока.

В этом сезоне Броя сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 15 6 1 51-19 51
2
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
3
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
4
 Тоттенхэм 22 13 4 5 47-33 43
5
 Астон Вилла 22 13 4 5 44-30 43
6
 Вест Хэм 22 10 6 6 36-33 36
7
 МЮ 22 11 2 9 28-32 35
8
 Ньюкасл 22 10 2 10 44-33 32
9
 Брайтон 22 8 8 6 38-37 32
10
 Челси 22 9 4 9 36-35 31
11
 Вулверхэмптон 22 8 5 9 33-35 29
12
 Борнмут 21 7 5 9 29-40 26
13
 Фулхэм 22 7 4 11 28-36 25
14
 Кр. Пэлас 22 6 6 10 25-36 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
17
 Лутон Таун 21 5 4 12 28-38 19
18
 Эвертон 22 8 4 10 24-28 18
19
 Бернли 22 3 3 16 22-45 12
20
 Шеффилд Юн. 22 2 4 16 19-54 10
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38 тур
30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 2
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 4 : 0
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 3 : 2
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 1 : 3
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 2
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 3 : 1
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 4 : 1
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 1 : 1
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
 3 : 4
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
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Бубакар Камара

Астон Вилла

 18 1 7
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Манчестер Сити

 18 1 7
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