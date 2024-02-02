«Фулхэм» арендовал у «Челси» нападающего

«Фулхэм» арендовал у «Челси» до конца сезона нападающего Армандо Броя. «Дачники» вели переговоры с 22-летним англичанином на протяжении большей части января.

По информации Sky Sports, в последний день трансферного окна клубам удалось договориться о снижении суммы с 5 миллионов фунтов стерлингов до 4 миллиона фунтов стерлингов. Также «синие» могут получить бонусы в зависимости от результативности игрока.

В этом сезоне Броя сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.