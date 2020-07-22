Хейбьерг хочет перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг заинтересован в переходе в «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 24-летний датчанин хочет работать под руководством Жозе Моуринью, возглавляющего лондонскую команду. Ранее сообщалось, что помимо «шпор» хавбеком также интересуется «Эвертон».

В текущем сезоне Хейбьерг провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и заработал пять желтых карточек. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 12 миллионов евро.