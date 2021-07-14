Клопп рассказал о состоянии ван Дейка и других травмированных защитников «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных защитников команды: Виргила ван Дейка, Джо Гомеса, Джоэла Матипа и Трента Александер-Арнолда.

«Сейчас все четверо выглядят хорошо. Мы постоянно контактируем с медицинским штабом, определяем, что для них будет лучше всего в восстановительной работе. Ван Дейк и Гомез пока не могут тренироваться с командой дважды в день. У них тоже есть вторая тренировка, но во время нее они работают с физиотерапевтом и занимаются восстановительным процессом. Не знаю, когда они смогут сделать следующий шаг, но это должно произойти в ближайший месяц. Матип ближе всех к возвращению к нормальным тренировкам, Тренту предстоит еще 5-6 дней занятий по индивидуальной программе, через неделю он должен вернуться в общую группу», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

В первом туре чемпионата Англии-2021/22 «Ливерпуль» сыграет с «Норвичем». Матч состоится 14 августа, начало — в 19.30 (мск).