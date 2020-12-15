Хедира обговорил с Анчелотти переход в «Эвертон»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, 33-летний немец поговорил с главным тренером «Эвертона» Карло Анчелотти о возможном переходе в английский клуб. Итальянский специалист знаком с хавбеком по работе в «Реале».

В этом сезоне Хедира ни разу не появлялся на поле в составе «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.