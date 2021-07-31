«Астон Вилла» договорилась о трансфере нападающего «Байера» Бэйли
17:40
Нападающий «Байера» Леон Бэйли продолжит карьеру в «Астон Вилле». Клуб из Бирмингема договорился о трансфере 23-летнего уроженца Ямайки, сообщает сайт клуба.
Бэйли в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего с ним будет подписан контракт.
Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах немецкой бундеслиги, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
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