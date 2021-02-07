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Хадсон-Одои эмоционально высказался о проблеме расизма в футболе

13:20
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе.

«В чем смысл этого? Зачем вы отправляете игроку, например, эмодзи с обезьяной? Как футболист может быть обезьяной? Что это значит для футболиста?

Мы злимся, когда видим такие вещи. Вы пишите это из-за нашего цвета кожи? Или вы просто считаете себя смешными и хотите посмеяться над другим человеком? Никто не смеется над такими вещами. Все мы принимаем это близко к сердцу», — цитирует Хадсона-Одои beIN Sports.

Отметим, все чаще игроки АПЛ подвергаются расистским оскорблениям в социальных сетях.

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