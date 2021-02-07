Клопп: «Ливерпуль» оказался в странной ситуации. Наше чемпионство стало бы сенсацией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что команда оказалась в странной ситуации из-за большого количества травмированных.

«Не уверен, что в «Ливерпуле» когда-либо была такая ситуация с травмами, как в этом сезоне. Еще ни разу не было так, чтобы все три центральных защитника были в строю. Ситуация очень странная, если мы станем чемпионами, это будет невероятной сенсацией.



Мы стараемся выкладываться на все сто процентов, но иногда ситуация бьет по парням, так как им приходится играть очень много матчей», — цитирует Клоппа Sky Sports.

2 февраля специалист сообщил, что основной защитник Варгил ван Дейк из-за травмы может пропустить остаток сезона. Сегодня, 7 февраля, «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити». Начало — в 19.30 по московскому времени.