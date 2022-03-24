Гюндоган ждет предложения от «Манчестер Сити» по новому контракту

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не собирается покидать команду, сообщает Kicker.

Футболист готов продлить контракт с «горожанами» и ждет соответствующее предложение от руководства клуба.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 6 результативных передач. Его действующее соглашение с «горожанами» рассчитано до июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.