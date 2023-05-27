Гюндоган просит у «Барселоны» контракт на три года
Полузащитник «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Барселоной» о возможном трансфере, сообщает As.
По данным источника, «Сити» предложил игроку новый контракт на один год, однако футболиста не устроили такие условия. Он хочет долгосрочное соглашение, поэтому рассматривает другие варианты.
Гюндоган просит у каталонцев трехлетний контракт. «Барселона» позитивно настроена по поводу трансфера хавбека.
В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|МЮ
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|
4
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|27
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6