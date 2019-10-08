Гюндоган не исключает очередной потери очков «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган предполагает, что отставание от «Ливерпуля» в турнирной таблице может возрасти. Сейчас между командами восемь очков.

— Тяжело мириться с такими результатами и видеть, как твой главный конкурент постоянно побеждает, — цитирует полузащитника Sky Sports. — Мы потеряли слишком много очков для старта сезона. Если все так и продолжится, то в следующие несколько недель дистанция только увеличится. Нам нужны победы.

Если хотим говорить о титуле, мы должны надеяться, что «Ливерпуль» будет терять очки. Знаем, что должны играть гораздо лучше. Ситуация показывает, что у нас все еще есть слабые места, должны это исправить.

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