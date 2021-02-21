Гвардьола заявил, что «Манчестер Сити» расстанется с несколькими футболистами
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что команду в ближайшее время покинут несколько футболистов.
«Все наши футболисты заслуживают играть за «Манчестер Сити» многие годы. У них есть исключительное качество, нет сомнений. Однако, с годами ситуация меняется, потому что некоторые готовы принять факт, что будут играть не всегда, а некоторые не готовы. В таком случае, некоторые футболисты должны уйти», — цитирует Goal Гвардьолу.
«Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии с 56 очками после 24 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/v2ergo9ex72q1iuvq72h30jm3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю