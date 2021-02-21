Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола заявил, что «Манчестер Сити» расстанется с несколькими футболистами

09:16
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что команду в ближайшее время покинут несколько футболистов.

«Все наши футболисты заслуживают играть за «Манчестер Сити» многие годы. У них есть исключительное качество, нет сомнений. Однако, с годами ситуация меняется, потому что некоторые готовы принять факт, что будут играть не всегда, а некоторые не готовы. В таком случае, некоторые футболисты должны уйти», — цитирует Goal Гвардьолу.

«Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии с 56 очками после 24 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/v2ergo9ex72q1iuvq72h30jm3

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир