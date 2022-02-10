Гвардьола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Брентфордом» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что чемпионская гонка не окончена.

«Ливерпулю» осталось сыграть два матча, затем посмотрим, какой будет разрыв. Впереди еще 14 игр, много очков и более сложные игры, чем сегодня.

Каждый в жесткой конкуренцией, но на данной стадии 60 очков — впечатляющий результат. До сих пор мы справлялись невероятно хорошо", — цитирует BBC Гвардьолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 12 очков «Ливерпуль», который занимает 2-е место.