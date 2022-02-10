Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:32

Гвардьола объяснил, почему Канселу играет в атаке «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Брентфордом» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил важность игру Жоау Канселу на фланге атаки.

«Это была важная победа, еще три очка и у нас уже 60 очков за 14 игр до конца сезона. Впереди «Норвич». Рияд Махрез был хорош и особенно в штрафной, с чем мы боролись в предыдущих сезонах.

Жоао Канселу был лучшим вингером — лучше, чем наши [номинальные] вингеры. Он был действительно хорош, он и Стоунс были так важны сегодня, создавая больше пространства для других парней своими движениями", — цитирует BBC Гвардьолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 12 очков «Ливерпуль», который занимает 2-е место.

Рияд Махрез
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джеррард рассказал о форме Коутинью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости