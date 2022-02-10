Гвардьола объяснил, почему Канселу играет в атаке «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Брентфордом» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил важность игру Жоау Канселу на фланге атаки.

«Это была важная победа, еще три очка и у нас уже 60 очков за 14 игр до конца сезона. Впереди «Норвич». Рияд Махрез был хорош и особенно в штрафной, с чем мы боролись в предыдущих сезонах.

Жоао Канселу был лучшим вингером — лучше, чем наши [номинальные] вингеры. Он был действительно хорош, он и Стоунс были так важны сегодня, создавая больше пространства для других парней своими движениями", — цитирует BBC Гвардьолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 12 очков «Ливерпуль», который занимает 2-е место.