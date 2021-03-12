Гвардьола признан лучшим тренером АПЛ в феврале
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола признан лучшим специалистом чемпионата Англии в феврале. Испанец получает эту награду второй месяц подряд.
Команда Гвардьолы одержала 6 побед в 6 матчах месяца. После 29 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.
16 марта «горожане» сыграют с «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась победой «Сити» (0:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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