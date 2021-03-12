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Гвардьола признан лучшим тренером АПЛ в феврале

15:07
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола признан лучшим специалистом чемпионата Англии в феврале. Испанец получает эту награду второй месяц подряд.

Команда Гвардьолы одержала 6 побед в 6 матчах месяца. После 29 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

16 марта «горожане» сыграют с «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась победой «Сити» (0:2).

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