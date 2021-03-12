Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» оставил свой пост
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер принял решение покинуть свой пост, информирует Sky Sports.
В нынешнем сезоне команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, набрав в 28 матчах только 14 очков. От спасительной 17-й строчки ее отделяют 12 очков.
Уайлдер работал с «Шеффилдом» с мая 2016 года. Именно под его руководством команда вернулась в АПЛ.
В прошлом сезоне команда заняла девятое место в чемпионате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю