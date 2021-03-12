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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» оставил свой пост

14:48
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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер принял решение покинуть свой пост, информирует Sky Sports.

В нынешнем сезоне команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, набрав в 28 матчах только 14 очков. От спасительной 17-й строчки ее отделяют 12 очков.

Уайлдер работал с «Шеффилдом» с мая 2016 года. Именно под его руководством команда вернулась в АПЛ.

В прошлом сезоне команда заняла девятое место в чемпионате.

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