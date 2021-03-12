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Де Хеа вернулся в Англию после рождения сына

16:59
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вернулся в Англию из Испании, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний испанец 4 марта уезжал на родину, где у него родился сын. Теперь игрок пройдет карантин по возвращении в Манчестер. Без де Хеа «МЮ» повел два матча — в АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) и Лиге Европы против «Милана» (1:1).

В текущем сезоне де Хеа провел 29 матчей, в которых пропустил 37 мячей.

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