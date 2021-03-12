Де Хеа вернулся в Англию после рождения сына
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вернулся в Англию из Испании, сообщается на официальном сайте клуба.
30-летний испанец 4 марта уезжал на родину, где у него родился сын. Теперь игрок пройдет карантин по возвращении в Манчестер. Без де Хеа «МЮ» повел два матча — в АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) и Лиге Европы против «Милана» (1:1).
В текущем сезоне де Хеа провел 29 матчей, в которых пропустил 37 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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