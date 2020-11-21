Гвардьола: «Команды Моуринью наказывают соперников за ошибки»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объяснил причины поражения в матче девятого тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).
«Могло быть и лучше, — цитирует специалиста ВВС. Мы сыграли так же, как и в прошлом сезоне. В эпизоде с первым голом мы плохо оборонялись. Потом они глубоко сели в оборону. Они оборонялись вшестером, нам было непросто.
У нас были моменты, но мы не смогли забить. А они создали два или три момента на контратаках, и мы проиграли этот матч. Мы знали перед игрой, что нельзя позволить им забить первыми. Команды Моуринью именно такие: ты делаешь ошибку, и они тебя наказывают тебя на контратаках. Мы хорошо контролировали мяч, но не были хороши в штрафной площадке".
Команда Жозе Моуринью набрала 20 очков и лидирует в чемпионате. У «Сити» 12 очков и десятое место.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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