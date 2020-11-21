Гвардьола: «Команды Моуринью наказывают соперников за ошибки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объяснил причины поражения в матче девятого тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

«Могло быть и лучше, — цитирует специалиста ВВС. Мы сыграли так же, как и в прошлом сезоне. В эпизоде с первым голом мы плохо оборонялись. Потом они глубоко сели в оборону. Они оборонялись вшестером, нам было непросто.

У нас были моменты, но мы не смогли забить. А они создали два или три момента на контратаках, и мы проиграли этот матч. Мы знали перед игрой, что нельзя позволить им забить первыми. Команды Моуринью именно такие: ты делаешь ошибку, и они тебя наказывают тебя на контратаках. Мы хорошо контролировали мяч, но не были хороши в штрафной площадке".

Команда Жозе Моуринью набрала 20 очков и лидирует в чемпионате. У «Сити» 12 очков и десятое место.