Гвардиола заинтересован в подписании защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола

Французский защитник Эмерик Лапорт может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает Footmercato, Лапорт не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Он готов сменить команду, а «горожане» не собираются этому препятствовать, поскольку нацелены на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Отмечается, что в трансфере 21-летнего хорвата заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. В текущем сезоне защитник сыграл за команду 28 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.