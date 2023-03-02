Мане: «Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией»

Форвард «Баварии» Садио Мане высказался о текущем положении «Ливерпуля».

«Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией. Было много травм, «Ливерпуль» в этом сезоне переживает тяжелые испытания. Но Юрген Клопп, безусловно, правильный человек! Он снова поднимет «Ливерпуль» на вершину в этом сезоне. Игроки его любят», — приводит Sport Bild слова Мане.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.

На данный момент команда Клоппа занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков.