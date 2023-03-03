Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:00

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с де Хеа

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» и голкипер Давид де Хеа ведут переговоры о новом контракте.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения между английским клубом и испанцем продолжаются. Сам 32-летний футболист хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа выступает за клуб с 2011 года. Он является рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству «сухих» матчей (181), побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180).

Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 37 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 16 игр отстоял на ноль.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола заинтересован в подписании защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 25 6 6 13 18-35 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 23 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости