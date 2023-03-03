«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» и голкипер Давид де Хеа ведут переговоры о новом контракте.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения между английским клубом и испанцем продолжаются. Сам 32-летний футболист хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа выступает за клуб с 2011 года. Он является рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству «сухих» матчей (181), побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180).

Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 37 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 16 игр отстоял на ноль.