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Гвардиола высказался о шансах Месси и Холанна на «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал шансы форварда команды Эрлина Холанна и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на «Золотой мяч».

«Золотой мяч»? Я очень привязан и к Месси, и к Холанну. Если Месси выиграет, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира, а если победит Холанн, это будет справедливо из-за того сезона, который он провел. В этом году им следует вручить две награды, они оба заслуживают победы", — сказал Гвардиола ESPN.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет 30 октября в театре Шатле в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который в этом году перебрался в «Аль-Иттихад».

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 2 : 2
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 1
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 3 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 1 : 1
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 0
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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