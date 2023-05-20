Гвардиола в пятый раз выиграл чемпионат Англии и догнал Басби и Уотсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в пятый раз выиграл чемпионат Англии.

20 мая после поражения «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1) «горожане» обеспечили себе титул АПЛ сезона-2022/23.

Гвардиола по числу побед в английской лиге догнал Мэтта Басби и Тома Уотсона (у всех 5). Басби пять раз выигрывал чемпионат в качестве главного тренера «МЮ» (1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67), а Уотсон трижды выигрывал с «Сандерлендом» (1891/92, 1892/93, 1894/95) и дважды с «Ливерпулем» (1900/01, 1905/06).

Больше титулов чемпионата Англии лишь у Боба Пэйсли, Джорджа Рэмзи (у обоих 6) и Алекса Фергюсона (13).

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Команда в третий раз подряд стала чемпионом страны.