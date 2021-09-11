Гвардиола: «У нас нет явного центрального нападающего, поэтому мы забиваем как команда»
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ (0:1).
«С «Лестером» на их поле тяжело играть, мы знаем об этом. Наш соперник сделал шаг вперед и хочет быть среди лучших команд АПЛ.
Мы многое сделали правильно — заставили соперника много бегать. Джейми Варди и Харви Барнс могут нести опасность во время контратак. Но наши футболисты смогли сохранить концентрацию.
Каспер Шмейхель — топ-вратарь, так что подобные игры у него бывают. Радует количество моментов, которое нам удается создавать. Это здорово. Конечно, хотелось бы и забивать больше голов. Мы этого заслуживаем.
Последние 11 голов нашей команды забили 9 разных футболистов, если не ошибаюсь. У нас нет явного центрального нападающего, поэтому мы забиваем как команда», — цитирует тренера BBC.
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