Гвардиола: «У нас нет явного центрального нападающего, поэтому мы забиваем как команда»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером» в матче 4-го тура АПЛ (0:1).

«С «Лестером» на их поле тяжело играть, мы знаем об этом. Наш соперник сделал шаг вперед и хочет быть среди лучших команд АПЛ.

Мы многое сделали правильно — заставили соперника много бегать. Джейми Варди и Харви Барнс могут нести опасность во время контратак. Но наши футболисты смогли сохранить концентрацию.

Каспер Шмейхель — топ-вратарь, так что подобные игры у него бывают. Радует количество моментов, которое нам удается создавать. Это здорово. Конечно, хотелось бы и забивать больше голов. Мы этого заслуживаем.

Последние 11 голов нашей команды забили 9 разных футболистов, если не ошибаюсь. У нас нет явного центрального нападающего, поэтому мы забиваем как команда», — цитирует тренера BBC.