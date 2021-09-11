Португальский агент Барбоза считает, что Роналду завершит свою карьеру в «МЮ»
Португальский агент Паулу Барбоза в беседе с «СЭ» прокомментировал дебютный матч форварда Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед».
Ранее, 11 сентября, «МЮ» выиграл у «Ньюкасла» (4:1) в матче 4-го тура АПЛ. 36-летний Роналду оформил дубль в этой встрече.
«Считаю, что в «МЮ» Криштиану будет играть успешнее, чем в прошлом сезоне за «Ювентус». С возращением, Роналду! Это большой шаг навстречу команде, которая вывела его на первый план мирового футбола. Думаю, здесь он и завершит свою карьеру», — сказал Барбоза «СЭ».
«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» одно очко и 19-е место.
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