Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «вулверхэмптоном» (5:1) в 33-м туре чемпионата Англии оценил подписание нападающего Эрлина Холанна.

«Клуб принял решение сделать хороший вклад в будущее. Надеюсь, он придет на много-много лет, и я почти уверен, что Эрлин отлично адаптируется к нашей команде, но только в следующем сезоне. Игроки делают из вас хорошего тренера. Он невероятно молодой талант в идеальном возрасте. Я почти уверен, что мы поможем ему освоиться как можно лучше», — цитирует BBC Гвардиолу.

Во вторник, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о покупке Холанна у дортмундской «Боруссии». Норвежец начнет выступать за английскую команду с сезона-2022/23.